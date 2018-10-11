بدافع الابتزاز.. شاب يصور أجنبيا وهو عاريا في أوضاع جنسية مختلفة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قام شاب على تصوير أجنبي وهو عاريا في أوضاع جنسية مختلفة، ليسلك معه أسلوب الابتزاز، ويتسلم منه مبالغ متفاوتة عبر وكالة لتحويل الأموال.

وجاءت الواقعة بعد أن أوهم شاب أجنبي يقيم بدولة أوربية بكونه فتاة، بدأ يستدرجه إلى أن دخل معه في أحاديث ساخنة وطلب منه التعري، ليتمكن من التقاط صوره ومقاطع من ممارسات جنسية، ليقوم فيما بعد بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر صوره.

ووجهت العناصر الأمنية بكلميم للشاب تهمة الابتزاز عن طريق التصوير والتهديد بنشر صور مخلة بالحياء عبر الإنترنت وتم حجز الهاتف النقال الخاص بالشاب وإخضاعه لخبرة تقنية، إضافة إلى حجز مبلغ مالي.