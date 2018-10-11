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بالفيديو والصور.. مشاجرة بين صديقتين تنتهي بقطع إحداهن أذن الأخرى

بالفيديو والصور.. مشاجرة بين صديقتين تنتهي بقطع إحداهن أذن الأخرى
كاليفورنيا(صدى):

وقعت مشاجرة بين صديقتين داخل أحد المطاعم في ” نيوبورت ” ؛ حيث قامت إحداهن بإسقاط زميلتها على الأرض داخل المطعم بسبب خلاف على نقود .

وأظهر مقطع فيديو، الفتاة وهي تمسك بأذن صديقتها بأسنانها وظلت تعضها حتى قطعت أذنها وسط صراخ الضحية ؛ فيما قامت وهي تبصق الجزء المقطوع من أذن صديقتها من فمها على الأرض .

وفي السياق نفسه، أمسكت الضحية بالجزء المقطوع من أذنها في حالة ذهول ؛ فيما سارع عمال المطعم بأخذ الجزء المقطوع من الأذن إلى الثلاجة حتى يستطيعوا إرجاعه مرة أخرى بعملية جراحية ؛ بينما تم إرجاعه بالعملية، وتنتظر محاكمة الجانية على فعلتها.


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