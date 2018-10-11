لأول مرة.. نجم النصر يعلق على صفعة كارينيو

نواف السالم(صدى):

علق النجم النيجيري أحمد موسى مهاجم نادي النصر على اللقطة المثيرة للجدل التي حدثت في مباراة الفريق الأصفر ونادي الحزم بدوري المحترفين والتي ظهر فيها المدير الفني كارينيو وهو يصفع موسى وزميله المغربي نور الدين أمرابط.

وأشار أحمد موسى في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس إلى أن ما حدث جاء في إطار المزاح. وقال: ” أب وأولاده. عائلة واحدة “.

وكان النصر متقدما على الحزم في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي بثلاثية لهدف، ثم سجل امرابط الهدف الرابع لفريقه قبل أن يتوجه مع أحمد موسى للاحتفال مع المدير الفني كارينيو.

وقام كارينيو بصفع الثنائي موسى وأمرابط خلال اختفالهما معه بالهدف وسط ضحكاتهم، بينما أثارت تلك اللقطة دهشة الكثير من المتابعين.