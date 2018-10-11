” الشؤون الإسلامية ” : تمكين المرأة من وظائف بالوزارة قريبا
صرح الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإنه سيتم تمكين المرأة قريبًا جدًا من وظائف بالوزارة.
وعن آلية ذلك، قال ” آل الشيخ ” : ” ذلك يتم من خلال تواجدهن كداعيات ومراقبات وإداريات يخدمن الغرض، وسوف يكون هناك إدارة متكاملة ” .
واستكمل ” آل الشيخ ” خلال جولته التفقدية لمسجد قباء بالمدينة المنورة: ” قريبًا جدًا سيكون لهم تواجد وعلى مستوى في جميع الفروع، بحسب الأولوية ” ، مشيرًا إلى أن الوظائف تبدأ من ” الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ” ، وبعض المناطق التي تحتاج تواجد المرأة فيها.
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