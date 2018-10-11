” الشؤون الإسلامية ” : تمكين المرأة من وظائف بالوزارة قريبا

علي القحطاني (صدى):

صرح الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإنه سيتم تمكين المرأة قريبًا جدًا من وظائف بالوزارة.

وعن آلية ذلك، قال ” آل الشيخ ” : ” ذلك يتم من خلال تواجدهن كداعيات ومراقبات وإداريات يخدمن الغرض، وسوف يكون هناك إدارة متكاملة ” .

واستكمل ” آل الشيخ ” خلال جولته التفقدية لمسجد قباء بالمدينة المنورة: ” قريبًا جدًا سيكون لهم تواجد وعلى مستوى في جميع الفروع، بحسب الأولوية ” ، مشيرًا إلى أن الوظائف تبدأ من ” الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ” ، وبعض المناطق التي تحتاج تواجد المرأة فيها.