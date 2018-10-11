انتحار فتاة بتناول السم في تبوك
تناولت فتاة عشرينية تعاني من أمراض نفسية في تبوك مادة ” السُم ” التي جهزها ذووها في مزرعتهم، على طريق المدينة المنورة، لقتل الكلاب الضالة، مساء أمس الأربعاء؛ لتفارق الحياة على الفور.
ومن جانبها، قامت الجهات الأمنية بتبوك بالتحقيق في الواقعة؛ حيث لا زالت التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الحادث الثاني من نوعه بعد انتحار سيدة خمسينية بآلة حادة في المنطقة.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر، أن الفتاة سافر بها ذووها إلى دولة الأردن للعلاج، في وقت سابق؛ كما سبق أن قامت بشرب مبيد حشري قبل عدة أشهر، وتم إدخالها المستشفى وإجراء غسيل معدة لها، وتماثلت للشفاء.
شيخين1[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 59 دقيقة
اش سالفة الانتحار في تبوك ابلذات بين بعض النسوة وهاذي الحالة الثانية خلال يومين عموما الله يرحمهم برحمتة ويتجاوزعن خطاهم يارب
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1047 ] نشر منذ 38 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم