انتحار فتاة بتناول السم في تبوك

محمود البلوي(صدى):

تناولت فتاة عشرينية تعاني من أمراض نفسية في تبوك مادة ” السُم ” التي جهزها ذووها في مزرعتهم، على طريق المدينة المنورة، لقتل الكلاب الضالة، مساء أمس الأربعاء؛ لتفارق الحياة على الفور.

ومن جانبها، قامت الجهات الأمنية بتبوك بالتحقيق في الواقعة؛ حيث لا زالت التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الحادث الثاني من نوعه بعد انتحار سيدة خمسينية بآلة حادة في المنطقة.

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر، أن الفتاة سافر بها ذووها إلى دولة الأردن للعلاج، في وقت سابق؛ كما سبق أن قامت بشرب مبيد حشري قبل عدة أشهر، وتم إدخالها المستشفى وإجراء غسيل معدة لها، وتماثلت للشفاء.