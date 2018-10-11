بالصور.. مصادرة 22 كيلوجرام من المواد المخالفة بمحلات عطارة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ضبطت أمانة الطائف العديد من المخالفات التي تتضمن بيع وتداول وصفات ومواد ذات ادعاءات بخصائص علاجية؛ وذلك خلال حملتها التفتيشية على محلات العطارة بأنحاء المحافظة.

وأسفرت الحملة التفتيشية عن مصادرة 22 كجم من المواد المخالفة و20 لتر سوائل مجهولة المكونات، وحذرت الأمانة محلات العطارة من بيع وتداول أي مواد ذات خصائص علاجية غير معتمدة.

وأوضحت الأمانة أن بعض المواد لها تأثيرات صحية سلبية على الإنسان ولا يمكن تداولها بادعاءات مضللة وغير صحيحة، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات التي تؤثر على صحة المستهلك بأي شكل من الأشكال.