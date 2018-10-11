لحدان الكبيسي يشن هجوما حادا على قطر بسبب خيانة جيرانها في ” اللايطة “

طلال الضوي(صدى):

تعد قصيدة ” اللايطة ” للشاعر الكبير لحدان بن صباح الكبيسي التي تعود إلى عام 1936 ميلاديا، أي منذ قرابة الـ 100 عام إلا قليل،التي هاجم فيها الغدر القطري بالجيران، عندما هاجر من قطر إلى البحرين وتوفى فيها، بعد أن اكتوى بنار الغدر والخيانة.

وتوضح قصة الشاعر الكبيسي وقصيدته التي حاولت قطر التعتيم عليها طوال السنوات الماضية، تأكيدا على أن تنكر الدوحة لمواطنيها منذ زمن طويل كبني مرّة والهواجر والغفران ليست بدايات الطرد للأهل والأبناء، بل تأصل في قيادات قطر منذ عقود طويلة جدا.

ومن أبرز أبيات قصيدته: أهل قطر في الحول ينشون بيتين، ووعيوبهم بانت وكلٍ خبرها

شعاركم يا أهل قطر طبعهم شين.. خداعةٍ للجار بين غترها

ولم تكن الخيانة القطرية لجيرانها هي وليدة اليوم، وأن الأزمة التي وقعت بسبب غدر الدوحة بجيرانها كانت استثناء من قاعدة، إلا أن المتعمقين والباحثين في التاريخ يجدون أن أنها القاعدة وليست الاستثناء.