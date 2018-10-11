بالفيديو.. أعراض تدل على الإصابة بسرطان الثدي

أماني الغامدي(صدى):

كشف الدكتور شريف عمر ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” السفيرة عزيزة ” ، عن أعراض تدل على الإصابة بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه .

وقال دكتور شريف ، ليس كل من تشكي بتعب في الصدر فهي مصابة بسرطان الثدي ، فهناك أمراض عادية للثدي تٌصاب بها العديد من النساء ، ولا يكون سببها الإصابة بسرطان الثدي .

وتابع ، إن الكشف الدوري للسيدات على ثدييها مهم جداً حتى إذا كان بالمنزل ، وهو أن تكشف السيدة عن ثديها وملاحظة أي تغيير به من تشكيل كٌتل أو اللون بثدي عن الآخر.

وأضاف ، سرطان الثدي ليس له سبب بل له عوامل ، ومنها أن السيدات التي تعاني من السمنة المفرضة أكثر عرضه للإصابة به عن السيدات خفيفة الوزن ، واستخدام المفرط لوسائل منع الحمل دون استشارة طبيب النساء بأستمرار ، أو أن توجد حالات مصابة بسرطان الثدي في العائلة ، مؤكداً أن الاكتشاف المبكر للمرض من أهم العلاجات .