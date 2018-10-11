بالفيديو.. أعراض تدل على الإصابة بسرطان الثدي
كشف الدكتور شريف عمر ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” السفيرة عزيزة ” ، عن أعراض تدل على الإصابة بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه .
وقال دكتور شريف ، ليس كل من تشكي بتعب في الصدر فهي مصابة بسرطان الثدي ، فهناك أمراض عادية للثدي تٌصاب بها العديد من النساء ، ولا يكون سببها الإصابة بسرطان الثدي .
وتابع ، إن الكشف الدوري للسيدات على ثدييها مهم جداً حتى إذا كان بالمنزل ، وهو أن تكشف السيدة عن ثديها وملاحظة أي تغيير به من تشكيل كٌتل أو اللون بثدي عن الآخر.
وأضاف ، سرطان الثدي ليس له سبب بل له عوامل ، ومنها أن السيدات التي تعاني من السمنة المفرضة أكثر عرضه للإصابة به عن السيدات خفيفة الوزن ، واستخدام المفرط لوسائل منع الحمل دون استشارة طبيب النساء بأستمرار ، أو أن توجد حالات مصابة بسرطان الثدي في العائلة ، مؤكداً أن الاكتشاف المبكر للمرض من أهم العلاجات .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10653 ] نشر منذ 37 دقيقة
نستودع الله الله يكفينا الشروجميع المسلمين يارب
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10155 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يكفيكم الشرور
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10653 ] نشر منذ 18 دقيقة
اللهم امين😊وياك والجميع☺
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10155 ] نشر منذ 9 دقائق
آمين يارب جميعاً حتىّ غميمه يارب.