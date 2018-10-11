  • الخميس 11

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. بالفيديو.. أعراض تدل على الإصابة بسرطان الثدي

بالفيديو.. أعراض تدل على الإصابة بسرطان الثدي

بالفيديو.. أعراض تدل على الإصابة بسرطان الثدي
أماني الغامدي(صدى):

كشف الدكتور شريف عمر ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” السفيرة عزيزة ” ، عن أعراض تدل على الإصابة بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه .

وقال دكتور شريف ، ليس كل من تشكي بتعب في الصدر فهي مصابة بسرطان الثدي ، فهناك أمراض عادية للثدي تٌصاب بها العديد من النساء ، ولا يكون سببها الإصابة بسرطان الثدي .

وتابع ، إن الكشف الدوري للسيدات على ثدييها مهم جداً حتى إذا كان بالمنزل ، وهو أن تكشف السيدة عن ثديها وملاحظة أي تغيير به من تشكيل كٌتل أو اللون بثدي عن الآخر.

وأضاف ، سرطان الثدي ليس له سبب بل له عوامل ، ومنها أن السيدات التي تعاني من السمنة المفرضة أكثر عرضه للإصابة به عن السيدات خفيفة الوزن ، واستخدام المفرط لوسائل منع الحمل دون استشارة طبيب النساء بأستمرار ، أو أن توجد حالات مصابة بسرطان الثدي في العائلة ، مؤكداً أن الاكتشاف المبكر للمرض من أهم العلاجات .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10653 ] نشر منذ 37 دقيقة

نستودع الله الله يكفينا الشروجميع المسلمين يارب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *