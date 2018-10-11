” التنمية الاجتماعية ” تقيم ” ديوانية حي الربوة ” بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الربوة في الرياض مساء الأمس ديوانية حي الربوة والتي استهدفت فيها سكان حي الربوة بمجموعة من البرامج والفعاليات المتنوعة لتناسب فئات المجتمع.

حيث استهلت فقرات الديوانية بندوة جمعت بعض المشاريع التجارية الناجحة في الحي وبحضور مختصين في تسويق المشاريع وتحفيز الشباب على دخول السوق الاستثماري ومواكبة تطلعات قياداتنا وتحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

تلا ذلك تدشين مبادرة تكوين فريق مشاة الربوة التطوعي وتوقيع شراكة مجتمعية مع مشاة الرياض ثم بعد ذلك أقيمت ورشة عمل عن تطلعات المجتمع للجنة التنمية والأدوار والبرامج التي يحتاج لها المجتمع بتنوع فئاته وسكانه.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الربوة الأستاذ عبدالله بن محمد الفارس والذي أشاد بالتفاعل المجتمعي مع برامج اللجنة والديوانية خصيصا التي بلغ حضورها مايزيد عن ٢٠٠ ما بين رجل وامرأة من مختلف الأعمار، وأضاف الفارس أن هذا الإقبال يتطلب منا جودة في البرامج وتنوع في تحقيق متطلبات أفراد المجتمع وفق إمكانات ونطاق عمل اللجنة.

ومن الجدير بالذكر وجود المشاركات للجهات الرسمية والمجتمعية وتفاعلها في الديوانية بفقرات وبرامج ومعارض متميزة لتعريف أفراد المجتمع بخدماتهم المجتمعية.