وزير الصحة يكرم مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

سعيد العجل(صدى):

كرم وزير الصحة الدكتور / توفيق الربيعة والدكتور / تشار اليس نائب الجمعية الأمريكية لنظم وإدارة المعلومات الصحية برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بعد حصوله على المستوى السادس من قبل المنظمة الدولية لنظم وإدارة المعلومات الصحية وذلك ضمن فعاليات افتتاح ( مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي ٢٠١٨ ) وتسلم الدرع مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة الدكتور / محمد الشريف .

الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية عالمية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية و تعمل على تقييم مدى تطبيق واستخدامات الأنظمة الصحية الإلكترونية ” EMR/EHR ” في المنشآت الصحية من خلال مستويات الـ ” HIMSS ” وهي من ( صفر ) التقنية غير مطبقه تماما و ( ٧ ) مطبقه (١٠٠ %؜) ولا يوجد أي استخدام ورقي بالمستشفى علما بأنه تم تكريم ( ٧ ) مستشفيات من المملكة والوطن العربي فقط .

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور / سليمان السحيمي أن هذه الانجازات التي تتوالي وستستمر وبوتيرة أسرع ما كانت لتتم لولا حرص صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ودعم المسئولين بالوزارة وعلى رأسهم معالي نائب الوزير تحقيقا للطموحات التي لا زلنا نراها في بداياتها ، وستثمر نقلة نوعية إن شاء الله .