بالصور.. مساعد السعيد يتحدث لـ ” صدى ” عن مشوار حياته مع الأدب

سعيد العجل(صدى):

في البداية نبارك لك حصولك على الدكتوراه وإنهاء دراستك العليا التي غيبتك خلال الفترة السابقة ؟

بارك الله فيكم وأحمد الله على كل حال فبعد حصولي على جائزة أفضل كاتب وأديب عربي ومن ثم تكريم خادم الحرمين وقيادتنا الرشيدة الداعمة لكل المبدعين فضلت إكمال ومواصلة دراستي العليا و ابتعدت عن الإعلام قليلا فكانت مقالاتي تنشر بشكل أسبوعي في مجلة النهضة وعربيا بمجلة ألوان اللبنانية والجميل أن إحدى مقالاتي في وصف سمو ولي العهد الله يحفظه والتي نشرت العام الماضي قد حصلت على المقالة الوصفية الأولى ولله الحمد .

ماذا يعني لك تكريم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله ؟

التقدير من الأمور التي تضيء النفس وتشعل فيها روح الأمل والطموح ومواصلة الإبداع وتلك عادة قيادتنا الرشيدة في دعم كل مبدع شرف الوطن ونعلم جميعا اهتمام صديق الأدباء الملك سلمان الله يحفظه بالعلم والعلماء .

أما نبراس الأدباء الطموح والأخ القريب من كل شباب الوطن ولي العهد محمد العزم والمجد فقد ألتقيته يوم البيعة في قصر الصفا بمكة و على مشاغله العديدة إلا أنني وجدته متابعا ومطلعا على كافة المجالات وخاصة الشبابية والثقافية والإعلامية منها حتى أنه بادرني بالتهنئة والمباركة بفوز مقالتي في سموه الكريم ( محمد بن سلمان .. الشامخ مجدا .. الماجد شموخا ) بجائزة المقالة الوصفية الأولى عربيا بل ووعدني بلقاء أسعد فيه بتقديم الجائزة والمقالة وبعض الرؤى الشبابية المواكبة لرؤيتنا السامية بإذن الله وهذا الأمير الشامخ حقق منجزات وإنجازات في فترة وجيزة أذهلت العالم ونحن جميعا معه نحو عنان السماء وهام السحب بإذن الله

ولدي عمل عن سموه الكريم سيكون مفاجأة تحمل في طياتها نبض الإبداع بإذن الله .

حدثنا عن مساعد الإنسان ؟

إنسان نابض بالحب والخير والإيجابية ، بدأت هدافا لشباب الهلال ثم قضية هلالية نصراوية قبل التصعيد للفريق الأول مما جعلني انتقل من رياضة القدم إلى رياضة الفكر .

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كيف ترى الحركة الثقافية في ظل الحراك الحالي ؟

رقي الأمم يتوقف بعد توفيق الله على رعاية المبدعين والموهوبين والاهتمام بهم ليقودوا قاطرة الأمة نحو التقدم والريادة وحركتنا الثقافية والشبابية والإعلامية كانت شبه معطلة لأن من يسيطر عليها هم الدخلاء وفاقدوا الإبداع وقد حان الوقت لتصحيح الوضع وبقيادة نبراس الشباب محمد بن سلمان وجهوده المباركة وأهدافه السامية الطموحة بعون الله سنعود لمكاننا الطبيعي حيث الريادة والصدارة .

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رسالتك للشباب السعودي ؟

شبابنا مبدعون من الجنسين وقد شاركت ومثلت الوطن في محافل خارجية وكذلك في حضورنا للمحافل والمشاركات الداخلية ووجدت شبابنا قمة في التمييز والإبداع ، فقط أعطوهم الفرصة والثقة وسيكون مكانهم الريادة بإذن الله .