الإستعدادات على قدم وساق ..شهرين فقط ويفتح قباء على مدار اليوم

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح مسجد قباء للصلاة فيه على مدار اليوم؛ اعتباراً من غرة شهر ربيع الثاني 1440هـ تنفيذاً للأمر السامي .

وأكدت الوزارة أنها تعمل على قدم وساق لإستكمال جميع متطلبات الجهات الخدمية والأمنية إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة؛ حيث يجري توفير تلك الاحتياجات خلال الأسابيع القليلة القادمة .

من جهته ثمن الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في تقديم أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، وعنايتهما ببيوت الله، والمساجد التاريخية .