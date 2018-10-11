بالصور.. صديق المبتعث المقتول بميامي يروي تفاصيل جديدة عنه

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الشرطة الأمريكية، العثور على جثة المبتعث السعودي ياسر طلال أبو الفرج مقتولًا داخل شقته في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، الأحد الماضي، والذي نشرته صحيفة ” صدى ” بعنوان ” العثور على مواطن مبتعث مقتولا داخل شقته في ميامي ” .

وفي هذا السياق، روى المهدي بخيت، صديق المبتعث السعودي المقتول في أميركا، تفاصيل ما حدث لصديقه: ” الجامعة تعيش حالة صدمة من الواقعة، وخصوصًا قسم هندسة العمارة الذي يدرس فيه ياسر، وأوقفت الجامعة الدراسة تماماً، الأربعاء؛ بسبب الفاجعة ” .

وتابع ” بخيت ” : ” ياسر يسكن مقابل الجامعة، وعُرف بالطيبة والأخلاق الحسنة، وليس له أي عداوات مع أي شخص كان، وطوال الفترة كانت الحياة طبيعية إلى أن وصل خبر مقتل ياسر ” .

وعن اكتشاف خبر مقتل ” أبو الفرج ” ، قال: ” بعد أن عاد أحد أصدقائه إلى الشقة، اكتشف مقتله يوم الأحد، وهو صديق اسمه صلاح، الوحيد الذي شاهد الجثة ” .

وأشار ” بخيت ” إلى ضرورة أم يقوم إعلام المملكة بإيضاح الصورة، ومتابعة التحقيقات لحين الوصول إلى المجرم القاتل، فالجامعة تعيش حالة ذهول مما جرى.

وفي ذات السياق، إلى ذلك، بث النادي السعودي بجامعة ميامي رسالة قال فيها: ” يوم أمس الأحد علمنا بمقتل أخونا الطالب ياسر طلال أبو الفرج في شقته، وبعد التحري والتحقيقات من الشرطة الأميركية اتضح أنها جريمة قتل، ونحن لا نعلم ملابسات القضية والدافع تجاه الجريمة ” .

وأضاف: ” نرجو منكم أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المشبوهة، وعدم التعامل مع الغرباء في الشوارع واختيار السكن المناسب مع توفر الأمن في البنايات ” .

يُذكر أن الشرطة الأميركية كانت قد كشفت أن القتيل بدت عليه كدمات متعددة، مشيرة إلى أنه كان يدرس الهندسة المعمارية في جامعة ميامي منذ عامين، مبينة أن التحقيقات مازالت جارية.

ودعت السلطات المحلية في ميامي أي شخص لديه معلومات الاتصال بمركز الشرطة، وأعلنت مكافأة تصل إلى 3 آلاف دولار لمَن يدلي بمعلومات تسهم في القبض على الجاني.

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