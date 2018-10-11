ولى أمر يضرب معلم في إحدى مدارس جدة.. والشرطة تواصل التحقيق

جدة(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها فاجأ احد اولياء الأمور معلم بمدرسة ابن سعد الإبتدائية بجدة بحجة طلب الحديث معه ثم تعدى عليه ضرباً ولاذ بالفرار وسط استياء المعلمين وابناء المدرسة .

من ناحية أخرى الفور قام مدير المدرسة بتقديم بلاغ رسمي عن الحادثة، فيما قامت إحدى دوريات الأمن بمباشرة التحقيق في الحادثة وملاحقة ولي الأمر المعتدي .

وأكد المتحدث باسم تعليم جدة حمود الصقيران إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة في حينها، وستتابع إدارة التعليم مجريات التحقيق مع المعتدي،مؤكدا رفضه القاطع لما حدث والوقوف إلى جانب المعلم حتى ينال حقه.

وأكدت شرطة حي الجامعة بجدة التحقيق أنها توواصل التحقيق لسرعة الوصول على ولى الأمر المعتدي.