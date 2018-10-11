هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في أسبوعين

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط الخميس، إلى أدنى مستويات لها في أسبوعين عقب صدور بيانات تظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل أكثر من المتوقع.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 1.15 دولار بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 81.94 دولار للبرميل. بعد أن لامس الخام في وقت سابق أدنى مستوياته له منذ 27 سبتمبر عند 81.35 دولار. كما هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 72.26 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن البيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 9.7 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر لتصل إلى 410.7 مليون برميل مخالفة توقعات المحللون التي كانت تشير إلى احتمال ارتفاع المخزونات بنحو 2.6 مليون برميل فقط .