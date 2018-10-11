حقيقة تعرض الفنان أحمد عز لإصابات مؤثرة تمنعه من التمثيل

أماني الغامدي(صدى):

كشف مدير أعمال الفنان أحمد عز حقيقة تعرضه لإصابات مؤثرة في العمود الفقري، أثناء تصوير أحد مشاهد المعارك في فيلم الممر قد تمنعه من العمل كممثل مرة أخرى، قائلا:” الفنان بخير وصحة جيدة، ولم يتعرض لأية إصابات”.

وأوضح أن تصوير فيلم “الممر” مستمر بشكل طبيعي ولم يتم إيقافه الا لتغيير موقع التصوير، مؤكدا أن النجم أحمد عز لم يتعرض لأية إصابات.

ولفت إلى أن التصوير سيمتد لفترة طويلة بسبب تعدد مواقع التصوير ومشاركة عدد كبير من النجوم ومن المنتظر عرض الفيلم عام 2019 بموسم عيد الفطر أو عيد الأضحى حسب القرار النهائي للشركة المنتجة.