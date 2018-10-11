بيليتش يؤجل الإستعانة بالأجانب لحين المعاينة

نواف السالم(صدى):

قرر مدرب نادي الإتحاد الجديد الكرواتي سلافن بيليتش تأجيل الإعلان عن اسماء اللاعبين الأجانب التي تنوي إدارة الاتحاد التعاقد معهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لحين التأكد ن صحة إختياره .

في صعيد متصل يعمل بيليتش على قدم وساق لرفع مستوى اللاعبين على فترتين صباحية ومسائية بمعسكر الفريق الحالي بالطائف بعد أن قدم له المدربين الوطنيين بندر باصريح والمشرف الفني على فريق كرة القدم بالنادي سعد الشهري تقريراً حول آداء اللاعبين لتعويض الانخفاض الكبير الذي كان يعانيه في الجولات الخمس الماضية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

من ناحية أخرى يواجه بيليتش غياب 9 لاعبين بمعسكر الفريق نتيجة الإصابات ومشاركة الثنائي المغربي كريم الأحمدي والأسترالي جورمان مع منتخبي بلديهما في الوقت الذي يخوض الفريق مبارة ودية أمام أحد أندية فرق الدرجة الثانية بالطائف..