بالصور.. أكثر 10 سيارات شعبية بين الشباب

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يُعد جيل الألفية إحدى أكبر الشرائح المسيطرة على سوق السيارات الحديثة حالياً، وهو ما انتبهت شركات السيارات لمتطلباتهم في تصميم عدد من طرازاتها الجديدة.

حيث قام موقع Quote Wizard للتأمينات بعمل ترتيب واضح لأكثر 10 سيارات مفضلة لدى العملاء الذين يبلغون من العمر 22 عام و 37 عاماً، وسوف نستعرض معكم هذا الترتيب .

10) جيب جراند شيروكي

9) فورد فوكس

8) تويوتا كورولا

7) فورد F-150

6) شيفروليه امبالا

5) هيونداي سوناتا

4) تويوتا كامري

3) هوندا سيفيك

2) نيسان التيما

1) هوندا اكورد