نجم الهلال السابق يشيد ببطولة كأس زايد للأندية

ماجد محمد(صدى):

أشاد لاعب الهلال الدولي السابق، محمد الدعيع، ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال؛ موجهًا شكره للقائمين عليها وعلى رأسهم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، وذلك لما تحظى به النسخة الحالية ” الاستثنائية ” من دعم لا محدود، وجوائز كبيرة، وحضور إعلامي وجماهيري.

وعلى جانب آخر، علّق ” الدعيع ” على بطولة سوبر كلاسيكو التي تضم منتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق والأخضر، وتقام بالمملكة: ” تجمُّع كروي فخم لصفوة المنتخبات. ولولا دعم ولاة الأمر لرياضتنا، واهتمام ودعم رئيس مجلس إدارةالهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، لما تحقق ذلك على أرض الواقع. ”

وأضاف: ” وإن شاء الله تتحقق الفائدة المرجوة من هذا التجمع وهذه المباريات التي تأتي في أيامالفيفا، وتكون خير إعداد للمنتخب السعودي قبل خوض بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات. ”

وشكر ” الدعيع ” رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على التوجيه بتكريمه بين شوطَيْ السوبر السعودي المصري الذي جمع الهلال ونظيره الزمالك المصري مع نخبة من نجوم الكرة العربية نظير العطاء الذي قدمه مع ناديه ومنتخب بلاده.