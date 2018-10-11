القبض على مواطن سعودي اعتدى على وافد آسيوي بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

أمرت المباحث الجنائية بالكويت، بالقبض على مواطن سعودي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على وافد من جنسية آسيوية.

وأوضح مصدر أمني أنه تم التحقيق في الواقعة وتبين أنها وقعت أمام منطقة العاصمة التعليمية بين مندوبين في وزارة التربية إحداهما سعودي والآخر بنغلاديشي.

وأضاف أنه بمراجعة الفيديو المتداول تم التوصل إلى الوافد المعتدي عليه، والذي كشف عن تفاصيل الواقعة وأن الجاني مواطن سعودي يعمل مندوبًا معه في نفس المكان.

وقال الوافد المعتدي عليه أن السعودي أمره بإحضار عربة لنقل أغراضه إلا أنه رفض قائلًا ” انا ما بشتغل عندك “، وهو ما دفع السعودي للاعتداء عليه بالضرب، وتم ضبط السعودي وإحضاره للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه من قبل المعتدي عليه.