صحة القريات: عملية ناجحة لإسترجاع أمعاء طفل حديث الولادة

سعيد العجل(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى القريات العام في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة ، كان يعاني من عيوب خلقية تمثلت في فتق بالحجاب الحاجز، وتجمع الأمعاء في الصدر.

وقد قام الفريق الطبي ، بإعادة جميع أعضاء جسم الطفل الموجودة في الصدر إلى مكانها الطبيعي، وترقيع الحجاب الحاجز برقعة طبية حديثة ، وبقى الطفل تحت الرعاية الطبية المشددة إلى أن تم التأكد من سلامته ، واستطاع التنفس بشكل طبيعي متجاوزا أزمته الصحية .

و يعتبر مرض فتق الحجاب الحاجز الخلقي عبارة عن وجود فتق بجدار الحجاب الحاجز نتيجة عدم اكتمال نموه، وهو أحد الأمراض الخطيرة، الذي غالبا مَّا تنتج عنه مضاعفات تهدد حياة الطفل، من بينها انتقال بعض الأعضاء الموجودة بالبطن كالأمعاء والطحال والكبد إلى القفص الصدري، ما يؤثر على النمو الطبيعي .

يذكر أن قسم العناية المركزة لحديثي الولادة طور على أحدث المواصفات والمعايير العالمية ، بسـعة تصل الى 45 حاضنة وسرير حديثـي ولادة ، ويضم عدة أقسام متكاملة على مستوى المنطقة الشمالية .