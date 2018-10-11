بالفيديو ..هند البلوشي تهاجم طليقها: متناقض

أماني الغامدي(صدى):

استنكرت الفنانة الكويتية هند البلوشي التصريحات الاخيرة لزوجها السابق الفنان الكويتي مشاري العوضي التي أوضح من خلالها اعتراضه على كليبها الاخير ” مستفزة ” الذي وصفه بأنه لا جرئ ولا يتناسب مع عاداته وعائلته أو عادات أهل الكويت عموما.

وشددت البلوشي على رفضها لتصريحات العوضي، خاصة ما ذكره بأنها لو كانت على ذمته لما سمح لها بتصوير هذا الكليب، وقالت عبر برنامج ” ع السيف ” : ” للعلم أنا صورت فيديو كليب أكثر جرأة من مستفزة مع مشاري نفسه قبل أن يتزوجني، فأين كانت العادات والتقاليد في ذلك الوقت عندما صورنا معا فيديو كليب إحساس الذي أعتبره أكثر جرأة “.

وأضافت: ” ما قاله تناقض، أين كانت عادات عائلتك وتقاليدهم عندما تزوجتني. عادات وتقاليد الأسرة الكريمة أنك لا ترتبط بهذا النوع، فكيف ترتبط بإنسانة جريئة بالنسبة لعاداتكم “.