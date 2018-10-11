بالصور.. جواز السفر السعودي يحتل المركز 70 عالميا

عادل الحربي(صدى):

أوضح موقع “هينلي باسبورت” لجوازات السفر أن جواز المملكة العربية السعودية احتل المركز 70 على مستوى العالم بإمكانية دخوله إلى 75 دولة بلا تأشيرة مسبقة، ولا يزال كل من العراق وأفغانستان يحتفظان بالمركز (106) في مؤشر هينلي لجوازات السفر؛ حيث لا يتاح لمواطنيهما سوى 30 وجهة.

وتصدر لأول مرة جواز سفر اليابان الترتيب كأفضل الجوازات وأقواها في العالم بإمكانية وصوله إلى 190 دولة بلا تأشيرة مسبقة، سنغافورة 189 دولة بلا تأشيرة، ثم تراجعت ألمانيا وكوريا وفرنسا إلى المرتبة الثالثة.