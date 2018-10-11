” بن مساعد ” يكتب قصيدة في حب الوطن

حمود العنزي(صدى):

نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قصيدة كتبها في حب المملكة، يعبر فيها عن عشقه وفخره بوطنه.

وجاء مطلع القصيدة التي كتبها ” بن مساعد ” : ” حي البلاد على كل قمة : تربعت بالمجد والخير مكتوب ” .