” بن مساعد ” يكتب قصيدة في حب الوطن
نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قصيدة كتبها في حب المملكة، يعبر فيها عن عشقه وفخره بوطنه.
وجاء مطلع القصيدة التي كتبها ” بن مساعد ” : ” حي البلاد على كل قمة : تربعت بالمجد والخير مكتوب ” .
6 اكتوبر[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 1 ساعة
الزمالك يسلم عليك ويقولك اوعه يله الفاريعضك
ابو فاطمة الجهني[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 57 دقيقة
أهبل اكتوبر
النصراوي خالد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة
ياررب احفظ لنا الملك والوطن واحفظ لنا الاسره المالكه تسلم يا ابومساعد ربي يحفظك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55786 ] نشر منذ 16 دقيقة
صح لسانك واعتلا شانك وعز اوطانك ، ياسمو الأمير حفظك الله ,, آمين ,,