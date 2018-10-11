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” بن مساعد ” يكتب قصيدة في حب الوطن

” بن مساعد ” يكتب قصيدة في حب الوطن
حمود العنزي(صدى):

نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قصيدة كتبها في حب المملكة، يعبر فيها عن عشقه وفخره بوطنه.

وجاء مطلع القصيدة التي كتبها ” بن مساعد ” : ” حي البلاد على كل قمة : تربعت بالمجد والخير مكتوب ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 1 ساعة

الزمالك يسلم عليك ويقولك اوعه يله الفاريعضك

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة

ياررب احفظ لنا الملك والوطن واحفظ لنا الاسره المالكه تسلم يا ابومساعد ربي يحفظك

[ عدد التعليقات: 55786 ] نشر منذ 16 دقيقة

صح لسانك واعتلا شانك وعز اوطانك ، ياسمو الأمير حفظك الله ,, آمين ,,

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