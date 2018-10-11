تراجع ثروة الأمير الوليد بن طلال

عادل الحربي(صدى):

تراجعت ثروة الأمير الوليد بن طلال، إلى 15.2 مليار دولار؛ حيث يعد هذا أقل مستوى لثروته منذ 2012، فيما تراجعت قيمة أهم أصول الأمير الوليد بن طلال، والمتمثلة في حصته البالغة 95% من أسهم مجموعة المملكة القابضة، بنسبة 70% منذ وصولها إلى مستوى قياسي في 2014، وذلك بحسب وكالة ” بلومبرج ” .

وفي السياق نفسه، أشارت الوكالة إلى أن قيمة محفظة استثمارات ابن طلال في الشركات العامة، وحصصه في الشركات المغلقة والقطاع العقاري، تراجعت بنسبة 760 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2018؛ بينما أوضحت أن هذا التراجع بسبب تعديلات طفيفة في قيمة الأصول، والتي تمثلت في بيع حصته في شركة خدمات النقل الذكي عبر الأجهزة المحمولة الأمريكية ” ليفت ” إلى شركة المملكة القابضة التي يملكها الأمير.

ومن الجدير بالذكر، أن مؤشر ” بلومبرج ” أظهر أن أغنياء العالم فقدوا نحو 2% من قيمة ثرواتهم، بما يعادل 103 مليار دولار في العام الحالي.