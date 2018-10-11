بالأسماء.. التعليم تعلن ترشيح 827 مواطنا ومواطنة على الوظائف التعليمية

الرياض(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية رشحت نهائياً 827 مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء والتي جرى الإعلان عنها في شهر محرم 1440هـ، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على درجة المؤهل العلمي بواقع (40) نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع (40) نقطة، وفق ما يرد من نتائج من مركز قياس، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.

وأضاف العصيمي أن الأولوية في شغل الوظائف التعليمية هي لحاملي مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة وحاملي البكالوريوس غير التربوي والحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية (انتظام)، ويليهم حاملي مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، ويليهم حاملي البكالوريوس الحاصلين على المؤهل عن طريق الانتساب مع الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية.

وأكد المتحدث الرسمي أهمية حجز موعد المقابلة عبر النظام المخصص لذلك وهو أحد متطلبات التعيين على الوظائف التعليمية، مشيراً إلى أهمية المعلومات المقدمة من المرشحين وأنه في حال أتضح لاحقاً أن أياً من المرشحين يشغل وظيفة رسمية بالمرتبة السادسة (للتخصصات النظرية) أو السابعة (للتخصصات العلمية) أو أعلى أو ما يعادلها في السلالم الأخرى أو ثبوت عدم صحة أي معلومة قدمها، ستؤدي إلى إلغاء الترشيح.

وهنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحين على الوظائف التعليمية متمنياً لهم مزيداً من التوفيق وأن يسهم في إثراء العملية التعليمية.

وللاطلاع على أسماء المرشحين:

أسماء الرجال

أسماء النساء

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