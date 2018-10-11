بالصدفة.. ” جوجل ” يساعد رجلا في اكتشاف خيانة زوجته له

ليما(صدى):

تسببت الأقدار في اكتشاف رجل لخيانة زوجته عبر تطبيق ” جوجل ” ؛ حيث كان يخطط طريقه في شوارع العاصمة البيروفية ليما مستخدمًا تطبيق خرائط جوجل، ليشاهد بعض الصور لامرأة ترتدي ملابس شبيهة تمامًا بملابس زوجته.

وكانت السيدة تجلس على أحد المقاعد وهي تداعب شعر شخص آخر أرخى برأسه على حضنها؛ حيث صدمت الصور الذي واجه زوجته بالدليل لإثبات خيانتها له، وهي لم تنكر الأمر، واتفقا على الطلاق.

والتقطت الصور بالقرب من جسر يطلق عليه اسم ” جسر الآهات ” في ليما؛ حيث نشر الصور على حسابه الشخصي على ” فيسبوك ” ليعلق أحدهم: ” يا له من عالم صغير.. كان كافيًا أن تقول للزوج إنها لم تعد تحبه. “