كشف علاقة ” صلاح ” برحيل ” زيدان ” المفاجئ عن ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن علاقة اللاعب المصري محمد صلاح برحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن ريال مدريد، مشيرة إلى محاولة زيدان بيع الدولي الويلزي جاريث بيل وتعويضه بالتعاقد مع محمد صلاح أو البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي أو هاري كين مهاجم توتنهام.

وأشارت إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز رفض طلب زيدان برحيل بيل نظرًا لمساهمته في فوز الريال بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول وهذا ما تسبب في خلاف بين رئيس النادي الملكي وزيدان.

وفقا لما ذكرته التقارير فإن صلاح لعب دورًا رئيسيًا في رحيل زيدان من ريال مدريد في الصيف الماضي رغم قيادته الفريق الملكي للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.