بالصور.. الكشف عن مرسيدس X-Class 6X6 بتعديل كارلكس

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تعرف كارلكس ديزاين بأنها أحد أهم الشركات المتخصصة في تعديل سيارات مرسيدس بنز وكشفت في الفترة الأخيرة عن نسخة معدلة من موديلات X-Class تتمتع بالفخامة والشراسة في نفس الوقت ، ولكن استغرق العمل على السيارة البيك أب مزيد من الوقت والجهد بسبب تحويلها لسيارة بست عجلات وزيادة طول الصندوق الخلفي وتزويدها بأجزاء عضلية وأكبر في الأمام والخلف وأطلق على هذا الموديل X-Class Exy 6×6 Concept.

وهذه البيك أب ليست مجرد X-Class عادية بزوجين من العجلات الاضافية حيث تم تعديل الواجهة الامامية للسيارة بمداخل هواء كبيرة الحجم في أركان الجزء الامامي ورافعة في الوسط مع غطاء محرك معدل بفتحات تهوية وأقواس عجلات تعكس بعض الملامح الكلاسيكية من الثمانينيات بالاضافة الي شريط اضاءة LED فوق سقف السيارة وعتبات جانبية.

أما التغيير الأكبر في الجزء الخلفي, فيشمل توفير مساحة لاضافة محور خلفي اضافي بالاضافة الي استخدام اطارات للطرق الوعرة وأقواس عجلات خلفية كبيرة تغطي العجلات وشعار X خلفي وصادم خلفي جديد مع مخارج تهوية مدمجة. وقالت كارلكس أن المركبة لاتزال قيد التطوير والفتحات الخاصة بالتهوية على غطاء المحرك تدل على مزيد من القوة الحصانية المستخرجة من السيارة التي تعتمد في الوقت الحالي في صورتها القياسية على محرك V6 سعة 3 لتر ديزل بشاحن توربيني بقوة 258 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.