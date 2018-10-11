هبوط الدولار وارتفاع الين عند ذروة أكتوبر

وكالات(صدى):

فاجأ الدولار الأمريكي، الذي يُنظر إليه عادة كأحد الملاذات الآمنة في أوقات الاضطرابات، بعض خبراء سوق الصرف الخميس، بتراجعه بعد أن دفع المستثمرون الهلعون الأسهم الأمريكية إلى أسوأ انخفاض يومي لها في نحو ثمانية أشهر.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.25 بالمئة إلى 95.27 اليوم، بعد أن ارتفع إلى 95.79 في الجلسة السابقة.

وارتفع الين، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن، إلى 112.19 للدولار وهو أعلى مستوياته منذ بداية الشهر الجاري، مدعومًا بالعزوف عن المخاطرة في أعقاب تحذيرات من صندوق النقد الدولي بشأن النمو العالمي والاستقرار المالي. وزاد اليورو 0.27 بالمئة إلى 1.1550 دولار اليوم بعد أن تراجع إلى 1.1477 في الجلسة السابقة.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.3213 دولار، دون أعلى مستوى له في أسبوع بقليل، في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار. وارتفع الاسترليني أكثر من اثنين بالمئة مقابل الدولار على مدى جلسات التداول الخمس الماضية.