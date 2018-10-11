” نشأت أكرم ” يغازل نادي الشباب: كأني لا أتنفس في بعدي عنه

طلال الغامدي(صدى):

نشر نشأت أكرم، نجم منتخب العراق والشباب السابق فيديو جديد أثار تفاعل متابعيه علىى تويتر عبر فيه عن حنينه الجارف لنادي الشباب مؤكداً أن أجمل أيام حياته هي التي قضاها داخل جدران النادي حيث قضى 3 مواسم ممتازة جدًّا من خلال المستوى وتحقيق النتائج الطيبة وبناء جيل ممتاز.

وأضاف أنه عندما يتواجد بالسعودية يحرص على زيارة نادي الشباب، ويكون حينها مثل الشخص الذي يتنفس بعد غياب التنفس عنه فترة متمنياً أن يعود كما كان في السابق وأفضل بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمستشار تركي آل الشيخ “.

وأكد أن عودة خالد البلطان لنادي الشباب تعد قفزة كبيرة معبراً عن سعادته بعودة الكثير من اللاعبين المتميزين .

ووجه النجم العراقي، الشكر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والقيادة السعودية على توجهاتهم لخدمة الرياضة العربية ودعم الكرة العراقية، والحرص على تواجدهم بالبطولة التي يُشارك فيها منتخبات البرازيل والأرجنتين “.

وأكد أن الدوري السعودي في طريقه لأن يصبح من أقوى دوريات العالم، مما جعله يتمنى أن يكون لاعبًا في الفترة الحالية.