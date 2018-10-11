دعك من الأسباب المنطقية.. وغير وظيفتك للأفضل

واشنطن(صدى):

إذاكانت هناك اسباب منطقية تدفعك لترك عملك ككرهك لرئيسك أو طبيعة العمل أو وجود مشاكل بين الزملاء أو غيرها من الأسباب فمن الطبيعي أن تبحث عن بديل فوراً ، إلا أن موقع Bright side الأمريكي نصح بترك وظيفتك حتي وإن لم يكن هناك سبب معين شريطة أن تذهب للأفضل للحصول على تغيير إيجابي .

وأكد الموقع أن هناك إيجابيات كثيرة عندما تغير وظيفتك منها أنك تكتشف سر شخصيتك لنفسك والتعرف على أشخاص مختلفين، وهذا يكسبك اطلاعًا أوسع على طرق التفكير، ما قد يغيِّر تفكيرك.

وأضاف أن تغيير وظيفتك يجعلك أكثر جرأة وقدرة على مواجهة مختلف الصعاب ، كما تتعلم مهارات جديدة وخبرات لم تجدها في عملك السابق إضافة إلى تغيير الروتين وتجديد الحماس في نفسك واكتساب المزيد من المهارات والأصدقاء .