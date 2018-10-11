مقتل 15 من قوات حرس الحدود الأفغانية في هجوم لطالبان

كابول(صدى):

قتل 15 على الأقل من أفراد شرطة حرس الحدود الافغانية، في هجوم لطالبان على نقطة شرطة صغيرة بإقليم قندوز شمال البلاد.

وقال سيد أسد الله السادات، عضو مجلس الإقليم، إن هناك 13 شخصًا على الأقل أصيبوا في الهجوم الذي وقع فجر الخميس، بمنطقة قلعة زال في إقليم قندوز شمال البلاد، بالقرب من الحدود مع طاجيكستان.

وأوضح السادات أن النيران اشتعلت في جزء من القاعدة الشرطية، وأن المسلحين أخذوا جميع المعدات التي تمكنوا من حملها.

من ناحية أخرى، أكد عضو في المجلس الإقليمي يدعى أمين الله أياد الدين، وقوع الحادث الذي قال إنه أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل.

يذكر أن مسلحي طالبان قاموا خلال الأشهر الأخيرة بتكثيف الهجمات على قوات الأمن الأفغانية والمرافق الحكومية في أنحاء البلاد، تاركين وراءهم جثث القتلى والجرحى.