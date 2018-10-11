مساعي وجهود لإعادة ” طاش ما طاش ” من جديد

الرياض(صدى):

تتجه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للجمع بين ثنائي الكوميديا الأشهر في الخليج العربي الفنان ناصر القصبي والفنان عبد الله السدحان في جزء جديد من أجزاء المسلسل الشهير ” طاش ما طاش ” .

وكان ناصر القصبي وعبدالله السدحان قد انفصلا عن العمل معا منذ خمس سنوات بسبب بعض المشاكل الخاصة بينهما، بالإضافة إلى المشاكل المادية التي واجهت العمل الكوميدي نفسه.

واجتمع الثنائي القصبي والسدحان في مسلسل ” طاش ما طاش ” لمدة عشرين عاما ونال العمل جماهيرية واسعة في الخليج العربي، قبل ظهور الخلاف بينهما خاصة في الأجزاء الثلاثة الاخيرة من المسلسل الشهير والذي انتهي بتفضل كل منهما للعمل منفردا.

من جهة أخرى يستعد الفنان عبدالله السدحان لتصوير مسلسل جديد بعنوان ” السربيل ” وهو مسلسل اجتماعي كوميدي تاريخي في الوقت نفسه تدور أحداثه في نجد بفترة السبعينات الميلادية.