بالصور.. ” الفوزان ” : الخطباء يتحملون واجبا شرعيا في نشر العلم

عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أن الخطباء والدعاة يتحملون واجبًا شرعيًا في نشر العلم، وتعزيز منهج وعقيدة السلف الصالح.

حيث أشار ” الفوزان ” في المحاضرة التي ألقاها أمس بعد صلاة المغرب، في برنامج ” رؤية وبناء ” إلى أهمية أن يعتدّ الخطيب بالعلم النافع، والتوجيه السديد؛ لأنه في موقف مهم، فالناس يتطلعون إلى ما يقوله أمامهم على المنبر، فيجب عليه أن يجتهد في التوجيه السليم والتنبيه المفيد.

وأضاف: ” اليوم أصبح الوعظ والتنبيه والتذكير ليس مقصورًا على المسجد ومن في المسجد فقط، إنما ينتشر ويأخذ طريقه إلى الناس؛ وذلك عن طريق البث ونشر الخطب والمواعظ، فجميعها تحفظ وينفع الله بها أجيالاً من الناس؛ لذلك يجب على الخطيب الاستعداد لهذا الأمر ” .

كما شدد ” الفوزان ” على ضرورة أن يكون الخطيب قدوة في نفسه قبل أن يتكلم، ويعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه سلم، وعلى عقيدة السلف الصالح.