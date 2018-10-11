بالفيديو.. مي حسن تكشف حقيقة زواجها من محمد منير

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية مي حسن، حقيقة الأنباء المتداولة حول علاقتها بالفنان الكبير محمد منير ” الكينج ” ، و زواجها منه.

ونفت مي حسن خلال لقائها ببرنامج ” القاهرة اليوم ” المذاع على فضائية ” اليوم ” تقديم الفنان إدوارد، هذه الأنباء، مؤكده عدم زواجها منه وأن ما حدث تشابه أسماء بين اسمها واسم السيدة الذي ظهر في قسيمة الزواج.

وقالت مي ” علاقتى بشائعة الزواج بالكينج هو تشابه في اسمي واسم السيدة التي جاء في قسيمة الزواج وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وهو تشابه ثنائي في الأسماء فقط “.

كما وجهت الفنانة رسالة إلى الكينج بمناسبة عيد ميلاده، مؤكده أن زوجته صديقتها ولو كان لديها نية للزواج منه كان حدث ذلك منذ أن تعارفا قبل 8 سنوات.

وكانت تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقسيمة زواج الفنان محمد منير على سيدة تدعى ” مي حسن ” ، والتي ربطها البعض بمي حسن الفنانة.