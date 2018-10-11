مدرب إسبانيا يؤكد أن إصابة بيل لن تؤثر عليهم

ماجد محمد(صدى):

علق مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم لويس إنريكي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، على إصابة جاريث بيل العضلية، مؤكدًا أن غيابه لن يغير من خططه للمباراة أمام منتخب ويلز.

وأوضح إنريكي قائلًا: ” غياب بيل مؤثر، لكنه لا يغير شيئاً بالنسبة لنا، حللنا ويلز بوجود بيل، يستفيدون من قدراته لأنه يلعب بأسلوب رأسي للغاية ويستغلون الفرص التي يتيحها، إذا لم يلعب فإن ذلك يؤثر عليهم. ”

وأكد مدرب إسبانيا أن اللقاء أمام ويلز له ” أهمية بالغة ” ، مضيفًا: ” نحن في مرحلة عدم إهدار أي مباراة، هو لقاء ودي لكنه جدي الطابع، كي نتحسن ” ؛ فيما نفى أن تكون هذه المباراة فرصة لظهور اللاعبين الأقل مشاركة، رغم أنه كشف عن تطلعه لأن “تمهد الطريق أمام تغييرات.