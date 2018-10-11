اكتشاف علاقة بين الإصابة بالسرطان ووزن الجسم

كاليفورنيا(صدى):

اكتشف علماء المركز الطبي الوطني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وجود علاقة بين الإصابة بالسرطان ووزن الجسم.

حيث أظهر البحث الذي أجراه العلماء إصابة 3061 امرأة بسرطان الثدي، واتضح للباحثين أيضًا أن المشاركات في الاستبيان، اللواتي فقدن حوالي 5% من وزنهن، تناقص خطر إصابتهن بمرض السرطان بنسبة 12% مقارنة بالنساء الأخريات.

كما كشف العلماء أن النسوة اللاتي تعرضن لزيادة في الوزن، ازداد خطر إصابتهن بالسرطان بنسبة 54%، حيث أشاروا أن هذه البيانات تثبت أن برامج الحمية وفقدان الوزن.

حيث يؤثر ذلك إيجابيًا على النساء وتجنبهن الإصابة بسرطان الثدي الذي أخذت الإصابة به تتنامى في كل أنحاء العالم.