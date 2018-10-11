طريقة علمية ناجحة لإنجاب مولودا ذكرا

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت أحدث الدراسات البريطانية أجراها باحثون من جامعتي إكستر وأكسفورد ، عن إحدى الطرق الناجحة لإنجاب مولودا ذكرا .

حيث أكدت الدراسة ، أن تناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية أثناء الحمل، يمكنه أن يزيد من فرص الحمل بمولود ذكر، وكانت قد أجرت فحصاً على 750 امرأة بريطانية حاملاً للمرة الأولى وسئلت هذه النساء عن طبيعة تغذيتهن وعاداتهن الغذائية قبل الحمل وخلال الأشهر الأولى منه.

فأظهرت الدراسة أن 56% من النساء اللواتي تناولن أطعمة غنية بالسعرات الحرارية أنجبن أولاداً، بينما 45% من النساء اللواتي كن يتناولن الأطعمة المنخفضة السعرات الحرارية والطاقة أنجبن بناتاً.

كما أثبتت الدراسات أن إضافة البوتاسيوم والصوديوم إلى طعام المرأة يلعب دوراً هاماً في تحديد جنس المولود، كتناول الموز والفراولة والبطاطس بقشرها، كما يعد الريحان المجفف من أغنى الأطعمة بالبوتاسيوم.

كما أوضحت هذه الدراسة أن أهم الأمور التي يجب التركيز عليها في حال رغبت بإنجاب مولود ذكر، تناول وجبات إفطار كبيرة وغنية بالسعرات الحرارية و متوازنة، كما أن هناك أنواع معينة من الأطعمة تزيد من احتمال الحمل بصبي كحبوب الإفطار التي تزيد من نسبة الحمل بذكر، حيث 59% من النساء اللواتي تناولن حبوب الإفطار أنجبن ذكوراً، مقابل نسبة 43% لإنجاب الذكور بين النساء اللواتي لم يتناولن الحبوب.

بالإضافة إلى أنه عليك تحديد موعد الإباضة بدقة حيث يجب أن تعرفي بالتحديد متى يكون هذا الموعد لديك، ويمكن ذلك من خلال الاستعانة بطبيبك، و بمجرد أن علمت موعد الإباضة لديك لابد من الامتناع عن حدوث أي جماع قبل هذا الموعد بأسبوع إلى يوم الإباضة الذي يجب أن يحدث فيه الجماع وبذلك و بالإضافة للنصائح التي سبق ذكرها ستكون فرصة الحمل بولد كبيرة.