يسرا محنوش تتحدث عن سعد المجرد وأخلاقه وترد على المشككين في موهبتها

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة التونسية يسرا محنوش أنها لا تلتفت للمشككين في موهبتها ونجوميتها الفنية، وأشارت في تصريحات صحفية أنها تتمنى الخير للجميع حتى لهؤلاء المشككين.

وأكدت محنوش أنها تلقت دعما كبيرا من الجميع بعد خروجها من برنامج سوبر ستار، ونفت ما أثير حول تخلي الكثيرين عنها بعد انتهاء البرنامج، وقالت: “جميع المحيطين بي دعموني الدعم اللازم، وفي مقدمتهم القيصر كاظم الساهر وأهم دعم تلقيته كان من الجمهور، كما تلقيت العديد من العروض، لكنني خفت عقب انتهاء مشاركتي في البرنامج من إهدار محبة الجمهور لأنني أريد الحفاظ عليها “.

وتطرقت محنوش للحديث عن علاقتها بالفنان المغربي سعد لمجرد ومدى تضامنها معه عقب اتهامه في قضايا اغتصاب، مؤكدة أنه حسب معرفتها الشخصية به فهو ” إنسان لم أر منه إلا كل الخير، وكان مميز بأخلاقه في فترة برنامج سوبر ستار، وبعد مدة تقابلت معه مرة أخرى فوجدت نفس الشخص المهذب ” ، وأضافت: “ما أعرفه عنه أنه إنسان متربي “.

وعن تأييدها أو رفضها لمنع أغاني سعد لمجرد بالمغرب العربي، قالت: “أقول ربي معاه وليس لدي رأي في هذا الموضوع ولم أفكر به، وإن شاء الله ربي ينصر المظلوم دائما وأبدا”.

وحول أعمالها الجديد في الفترة المقبلة، قالت: “يلزمني فترة راحة كبيرة بعد التعب في الصيف، لانتقاء الأغاني للألبوم الجديد..حان الوقت لإنجاز الأغاني التي تحمل بصمة الفنان “.

جدير بالذكر أن يسرا محنوش كانت إحدى المشاركات البارزات في النسخة الرابعة من برنامج سوبر ستار عام 2007 لكنها جاءت في المركز الثالث بنهاية المسابقة، إلا أنها رغم ذلك حازت إعجاب الكثير من الجماهير العربية.