بعدما تورطت.. الصحافة الأمريكية تعتذر لنشرها أخبار مغلوطة عن اختفاء خاشقجي
اعترفت الصحف الأمريكية بخطأها الكبير في نقل الأخبار والمعلومات المغلوطة من الصحف التركية المضللة بشأن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي حيث نشرت “نيويورك تايمز ” اعتذار رسمي عن ما أسمته ” مشتبهين في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ”
وقالت الصحيفة الأمريكية في رسالة على حسابها في “تويتر”: إن الخبر يفتقد إلى الصحة، وإن الصحيفة لم تتأكد منه بشكل كافٍ؛ وبالتالي تم حذف الخبر .
من ناحية اخرى نفت أن وزارة الخارجية الأمريكية خبر “واشنطن بوست ” حول وجود معلومات مسبقة لدى المخابرات الأمريكية عن مخاطر قد يتعرض لها الصحفي السعودي ، الأمر الذى يدل على حجم التضليل والتخبط لدى الصحف التركية والتى تتعمد تشويه سمعة المملكة من خلال تسريبات مغلوطة بالتعاون مع النظام القطري الفاسد لأغراض سياسية بحتة ليس لها علاقة بالحقيقة.
في سياق متصل استنكرت وسائل التواصل الإجتماعي تسريب الصحف التركية لصور السياح السعوديين مع عائلاتهم وانتهاك خصوصيتهم ونشرها في صحف امريكية لإقحامحهم في التحقيقات .
من جهته نشر أكاديمي تركي، تغريدات عن عملية اختفاء جمال خاشقجي قائلاً: إن هناك ثغرات كبيرة في التحقيقات التركية؛ حيث اعتمدت على زاوية واحدة وعلى كاميرات محددة فقط؛ بينما كان في الشارع ٧ كاميرات لم تعتمد عليها الشرطة التركية..
وتوقع الأكاديمي أن اختفاء جمال خاشقجي قد يكون على يد طرف ثالث، قائلاً إن جماعة الإخوان وإيران أطراف محتملة في عملية الاختطاف .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20303 ] نشر منذ 33 دقيقة
كل الاخبار المضلله للاتراك وغيرهم مصدرها عملاء نظام الحمدين ومما لا شك فيه ان لهم عملاء اتراك في الامن التركي والاعلام مثل خطيبته المزعومه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55778 ] نشر منذ 15 دقيقة
وتوقع الأكاديمي أن اختفاء جمال خاشقجي قد يكون على يد طرف ثالث، قائلاً إن جماعة الإخوان وإيران أطراف محتملة في عملية الاختطاف .
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,, هذا هو الخبر الأصح بنسبة اكثر من 99 % ,,
,, إيران وقطر والإخوان المفلسين ، كلهم فاسدين ويعادون السعوديه وينفخون باالشراره لتصبح ناراً وقّاده ,,
,, إن شاء الله ، ناراً اشعلوها سيحترقون فيها كاالفراشات والحشرات ، ومن عاوانهم في النفخ والإشعال ,,