الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: أخصائي توظيف: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: ” الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، علوم الحاسب الآلي، نظم إدارة المعلومات، الهندسة الصناعية، الإدارة الصناعية، القانون، العلاقات العامة ” ، أو أي من المجالات ذات الصلة، كما أنها تحتاج إلى مدقق حسابات: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” المالية، المحاسبة، وإدارة الأعمال، أو تكنولوجيا المعلومات ” .

وأشارت إلى ان التقديم يبدأ من تاريخ 11 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2018م، لافتة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي:هنا