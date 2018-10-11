أوبرا وينفري تتحدث عن تجربة اشتباه إصابتها بمرض السرطان

واشنطن(صدى):

روت الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، للمرة الأولى عن بداية تجربتها التي وصفتها بـ ” الصعبة ” واشتباهها بالإصابة بمرض السرطان.

وقالت ” وينفري ” عن ذلك: ” شعرت بألم وتورم في رقبتي؛ وهو الأمر الذي دفعني للقيام ببحث على محرك جوجل، في محاولة منها لمعرفة سبب ذلك، وكتبت أسباب تضخم الغدد الليمفاوية ” .

وبناء ذلك، قررت ” أوبرا ” الذهاب للطبيب وهي متوقعة إصابتها بمرض خطير، إلا أنه بعد تشخيص حالتها نصحها بتناول كميات كبيرة من الماء وعصير الليمون؛ وذلك لتحفيز القنوات اللعابية التي كانت تعاني من بعض الانسداد.

ولم تصدق ” وينفري ” تشخيص الطبيب في الوقت الذي توقعت إصابتها بمرض خطير؛ مما اضطرها للذهاب لأكثر من طبيب آخر الذين أكدوا لها نفس الحالة.

ولهذا تعتبر ” أوبرا ” أن أهم ما يفعله الشخص بعد ملاحظته لعارض صحي ما، هو استشارة الطبيب والابتعاد عن البحث على محركات ” جوجل ” ؛ لتجنب شعور توهم المرض.