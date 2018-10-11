الملصق الدعائي الأول من فيلم ” علاء الدين ” لويل سميث

واشنطن(صدى):

أقدم النجم الأمريكي الشهير ويل سميث، على نشر الملصق الدعائي الأول للنسخة الحية من فيلم ديزني للرسوم المتحركة ” علاء الدين ” .

ونشر ” ويل سميث ” الملصق عبر حسابه على إنستجرام، والذي يشارك في بطولته بشخصية المارد السحري لعلاء الدين، كما شارك صورة المصباح السحري بشكله المميز الجديد.

وعلّق سميث قائلًا: ” لا يمكنني الانتظار حتى تشاهدوني بهذه الشخصية ” ، حيث لاقت الصورة تفاعلًا من أكثر من مليوني متابع حول العالم، معبرين عن حماسهم الشديد أثناء انتظارهم لموعد طرح الفيلم الذي يعد النسخة الحية الأولى من فيلم الرسوم المتحركة الشهير علاء الدين، الذي تم إنتاجه عام 1992، الذي حصل على جائزتي أوسكار.