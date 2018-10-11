نيسان قشقاي 2019 تحصل على محرك مرسيدس ومميزات جديدة

طوكيو(صدى):

حصلت نيسان قشقاي 2019 الجديدة على أحدث محرك بترولي تيربو من الصانعة اليابانية وجير أوتوماتيكي جديد بمقبض ثنائي والمزيد من التقنيات.

وقد طورت نيسان المحرك البترولي الجديد سعة 1.3 لتر بالتعاون مع مرسيدس، حيث تم استخدامه أيضاً في A-Class الجديدة ليحل محل محركات 1.2 لتر و1.6 لتر البترولية السابقة، وتتراوح قوته في قشقاي الجديدة بين 138 و158 حصان.

وستأتي قشقاي 2019 بجير يدوي بست سرعات ونظام دفع أمامي بشكل قياسي، مع توفر جير أوتوماتيكي ثنائي المقبض بسبع سرعات كخيار في نسخة محرك 158 حصان الأكثر قوة.

كما حصلت الكروس أوفر على نظام المعلومات الترفيهية الجديد للشركة بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وإمكانية تجديث برمجيات السيارة عن بعد، وشاشة لمسية 7 إنش.

كما أطلقت نيسان تطبيق جديد للهواتف الذكية تحت اسم “ الملاحة من باب لباب ” ، والذي يسمح بالتخطيط للطريق المرغوب فيه على الجوال وإرسال البيانات للسيارة.