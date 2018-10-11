كن مستعد.. هذا ماسيحدث مع انقطاع الشبكة العنكبوتية

وكالات(صدى):

أثار الحديث عن إنقطاع الإنترنت مخاوف العديد من رجال الأعمال والمستخدمين نتيجة احتمالية وقوع خسائر فادحة خاصة مع طول فترة الإنقطاع ويقدر الخبراء هذه الخسائر بمئات الملايين، أو مليارات الدولارات في كثير من القطاعات خاصة شركات الطيران، وشركات السمسرة، والبورصات العالمية والتجهيزات اللوجستية وسيصبح من الصعب أن تزاول الشركات أنشطتها.

وأكد الخبراء أن هناك آثار نفسية، فعندما ينقطع الاتصال يشعر الناس بالعزلة والقلق خاصة وأننا اعتدنا على التواصل مع أي شخص في أي وقت وفي أي مكان.

وقال الخبراء أن حجب الاتصالات من حكومات الدول ليس بالأمر الهين ،فكلما زاد حجم الدولة وتقدمها، زادت صعوبة قطع الإنترنت عنها بأكملها إلا أن بعض الدول تستغل سيطرتها لتضييق على شعبها أو دول أخرى .

فيما قال محللون أن انقطاع الإنترنت سيعطينا الفرصة لإكتشاف أنه لن يكون له تبعات مالية تُذكر، وربما يسهم في تغيير طريقة تفكيرنا.