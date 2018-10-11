بالصور.. قطار الحرمين يبدأ أولى رحلاته الرسمية بين مكة والمدينة

نايف السالم(صدى):

انطلقت صباح اليوم الخميس أول رحلة لقطار الحرمين لسريع من محطة مكة المكرمة باتجاه المدينة المنورة، مرورا بمحطتي مدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وكان على متنها الرحلة، رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام وبقيادة الكابتن السعودي عبدالرحمن الشهري الي سيكون قائد أول رحلة في التشغيل الرسمي للقطار.

يذكر الدكتور رميح بن محمد الرميح أكد في وقت سابق أن انطلاق التشغيل الرسمي جاء بعد تقديم التحالف الإسباني المشغل للمشروع ” تحالف الشعلة ” متطلبات خطة التشغيل، حيث يبدأ التشغيل الخميس بواقع 4 أيام في الأسبوع، وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.