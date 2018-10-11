سيدة عن رفعها دعوى خلع: زوجي خانني مع جارتي ورفض تركها

القاهرة(صدى):

اكتشفت سيدة مصرية بعد عام كامل، أن جارتها التي اتخذتها صديقة لها خانتها؛ حيث استولت على قلب وعقل زوجها ليدخل في علاقة معها، لتقرر الزوجة بعد معرفتها بذلك رفع قضية خلع.

وبالتطرق للتفاصيل، روت الزوجة قصتها مع جارتها وزوجها قائلة: ” كنت فى قمه سعادتى يوم حضور جارتى الجديدة إلى العقار الذى نقيم فيه خاصه وأننى كنت وحيدة فى ذلك العقار الكبير، وتعرفت عليها وفتحت لها بيتى بين يوم وليلة أصبحت صديقتى وشقيقة ” .

وتابعت الزوجة قصتها: ” تخيلت أننى حصلت على شقيقة وصديقة، لكننى اكتشفت فى النهاية أننى أربى حية داخل شقتى، وعرفت بمحض الصدفة أنها تقيم علاقة مع زوجى ” .

واستكملت: ” اكتشفت الكارثة التى أعيشها وخيرت زوجي بينى وبينها، لكنه باع عشرة السنوات ورفض الابتعاد عنها، فطلبت منه الانفصال لكنه رفض خوفًا على أطفالنا، لكننى أصررت على الانفصال عنه وأقمت دعوى الخلع حتى أحظى بحريتى ” .