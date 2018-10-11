مواجهة صعبة بين العراق والأرجنتين في المملكة

نواف السالم(صدى):

تفتتح الدورة الرباعية التي تستضيفها السعودية اليوم الخميس حيث تلتقي العراق مع الأرجنتين، إذ يتفوق ” التانغو ” في المواجهات أمام المنتخبات العربية، باستثناء ” أسود الرافدين ” الذي كان المنتخب الوحيد الذي حقق الفوز على الأرجنتين.

وكسر “أسود الرافدين” القاعدة بتحقيقه الانتصار بعد أن جمعهما لقاء وحيد حسب سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن بطولة مرليون الدولية الودية في سنغافورة خلال شهر أكتوبر 1984، حيث لعب المنتخب الأرجنتيني بمنتخب مكون من لاعبي الدوري الأرجنتيني فقط دون مشاركة نجومه الدوليين المحترفين في الخارج، وانتهت تلك المباراة بفوز العراق 2-1 سجلهما أحمد راضي وحسين سعيد.

وجمعت 13 مواجهة سابقة المنتخب الأرجنتيني بالمنتخبات العربية على الصعيدين الرسمي أو الودي، انتصر “التانغو” في 10 منها وحضر التعادل في مواجهتين كانتا أمام الأخضر السعودي، في حين لم ينل أي منتخب عربي شرف تحقيق الانتصار سوى العراق.