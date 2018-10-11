بالفيديو.. ليلى غفران عن طلاقها 5 مرات: شخصيتي قوية

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت الفنانة المغربية ليلى غفران، خلال لقائها ببرنامج ” السفيرة عزيزة ” المذاع على الفضائية المصرية ” dmc ” ، عن الأسباب التي كانت وارء طلاقها 5 مرات.

حيث قالت ” غفران ” : ” شخصيتي قوية، وهذا كان سبب طلاقي 5 مرات، وأول مرة تزوجت كان زوجي يكبرني بـ 20 عامًا، وكانت هذه الزيجة بناء على رغبة والدي، لذلك كان زواجًا روتينيًا ” .

وتطرقت ” ليلى ” للحديث عن أسباب غيابها الفترة الماضية عن الشاشات، مشيرة إلى إصابتها بـما يُعرف بـ ” الضغط الصامت ” .

وأضافت: ” تعرضت لوعكة صحية شديدة، حيث صاحب ارتفاع الضغط تصلب في الشرايين وجلطة في المخ، وذبحة صدرية وشلل، دخلت على إثرها المستشفى لمدة 4 أشهر” .

وعن أسباب حدوث ذلك، ذكرت ” ليلي ” أن ذلك حدث نتيجة ضغوط كثيرة مرت بها، مُرجعة فضل شفائها لله ثم أطباء مصريين، ووقوف ابنتها وزوجها بجانبها.